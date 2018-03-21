Дзюба: Карпин хотел погубить мою карьеру

Для нападающего тульского "Арсенала" Артема Дзюбы не существует такого человека, как Валерий Карпин. О том, почему так произошло, футболист рассказал телеканалу "Матч ТВ".

О непростых отношениях игрока и тренера, которые работали вместе в московском "Спартаке", известно многим, однако мало кто осведомлен о подробностях. Дзюба не стал раскрывать все нюансы, однако отметил, что Карпин в свое время совершил поступки, которые простить невозможно.

"Самое главное, как он поступил в одном эпизоде - обещал закатать меня как футболиста, сделать все, чтобы я закончил, мою карьеру погубить, - сказал Дзюба. - Я, в принципе, ему благодарен. Мне пришлось уйти из тепличных условий, из Москвы, из дома - уехать в Томск. И сформироваться как мужчина, как футболист. Он меня очень сильно, скажем так, мотивировал, разозлил. Чтобы я закончил с футболом - он все сделал для этого. А я сказал: "Посмотрим". Он хотел погубить мою карьеру, но я просто так не сдался и не сдамся".

Из "Спартака" Артем ушел в "Зенит", а сейчас на правах аренды выступает за тульский "Арсенал". И в матче против "Ростова" (2:2), которым сейчас руководит Карпин, Дзюба оформил дубль. Игрок подчеркнул, что после игры с Валерием Георгиевичем не общался.

"Мы не общаемся и не здороваемся, поэтому это исключено. Для меня этого человека не существует. Он очень много вещей сделал, которые не прощаются", - сказал Артем.

По словам Дзюбы, у него не было цели забить именно команде Карпина, хотя он рад, что в итоге это произошло. Артем отметил, что "отпустил" ситуацию и старается быть добрее, чтобы не становиться похожим на Карпина.

Кроме того, Дзюба рассказал об отношениях с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. Напомним, потеряв место в основе "Зенита", Артем перестал вызываться и в сборную. Он, однако, отметил, что со Станиславом Саламовичем у него конфликтов нет. Более того, он искренне расстроился травме Александра Кокорина, из-за которой одно место в сборной освободилось. Черчесов, впрочем, вызвал не Дзюбу, а полузащитника "Рубина" Руслана Камболова.

"Считаю, что я в силах помочь сборной. Всячески - и в коллективе, и на поле. Но это уже зависит не от меня, а от главного тренера - захочет или не захочет, - заметил форвард "Арсенала". - А мы футболисты должны стараться выполнять установку тренера, поэтому я готов выполнять и быть механизмом, каким-то звеном, которым он меня видит. Я готов играть в сборной, но тренер в любом случае будет решать, это его прерогатива".

Кстати, у Артема есть шанс выйти на поле в составе "Арсенала" против "Зенита" - сам игрок не скрывает, что очень хочет сыграть с "сине-бело-голубыми". И арендный контракт это позволяет, однако необходимо выплатить определенную сумму. Дзюба не исключил, что даже заплатит из собственного кармана, лишь бы сыграть против петербуржцев.