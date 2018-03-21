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21.03.2018 23:46
Рубрика: В мире

Федеральная резервная система США повысила ключевую ставку

Текст: Александр Проценко
Новый руководитель ФРС США Джером Пауэлл сыграл на повышение: первое заседание Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) под его председательством затянулось на два дня, но закончилось повышением ключевой ставки на 0,25 процентного пункта - до диапазона 1,5-1,75% годовых.
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Такое решение готовила еще прежняя глава ФРС Джанет Йеллен в феврале (с декабря 2015 года она повышала ключевую ставку пять раз), но комитет придержал шестое повышение для нового главного банкира США. И Джером Пауэлл не обманул ожиданий коллег-финансистов: ФРС продолжило цикл постепенной нормализации денежно-кредитной политики.

Фото: Depositphotos.com
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Для экономического курса Дональда Трампа это не очень хорошо. Один из авторитетных экспертов, старший портфельный управляющий УК "КапиталЪ" Вадим Бит-Аврагим еще в феврале отмечал, что нынешний американский президент обещал "запустить индустриализацию", и здесь высокие процентные ставки не очень нужны. Напротив, по Уолл-стрит ходили слухи, что первое свое повышение ставки Джером Пауэлл отодвинет до лета. "Хотя многое будет зависеть от инфляционных ожиданий, динамики доходностей гособлигаций США, уровня инфляции и других макроэкономических показателей, включая состояние рынка труда", - говорил Бит-Аврагим.

Но в последние месяцы число рабочих мест стабильно росло, уровень безработицы оставался низким, в феврале было создано рекордное количество новых рабочих мест - 313 тысяч. Сам Пауэлл в конце февраля заявил, что его личный прогноз о перспективах экономики США с декабря улучшился. Из чего новый глава ФРС сделал вывод, что пришла пора проводить более жесткую монетарную политику.

Рынок уже отреагировал на нынешнее решение ФРС: нефть марки WTI после оглашения нового уровня ставки подорожала на 3%.

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