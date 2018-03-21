Федеральная резервная система США повысила ключевую ставку

Новый руководитель ФРС США Джером Пауэлл сыграл на повышение: первое заседание Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) под его председательством затянулось на два дня, но закончилось повышением ключевой ставки на 0,25 процентного пункта - до диапазона 1,5-1,75% годовых.

Такое решение готовила еще прежняя глава ФРС Джанет Йеллен в феврале (с декабря 2015 года она повышала ключевую ставку пять раз), но комитет придержал шестое повышение для нового главного банкира США. И Джером Пауэлл не обманул ожиданий коллег-финансистов: ФРС продолжило цикл постепенной нормализации денежно-кредитной политики.

Для экономического курса Дональда Трампа это не очень хорошо. Один из авторитетных экспертов, старший портфельный управляющий УК "КапиталЪ" Вадим Бит-Аврагим еще в феврале отмечал, что нынешний американский президент обещал "запустить индустриализацию", и здесь высокие процентные ставки не очень нужны. Напротив, по Уолл-стрит ходили слухи, что первое свое повышение ставки Джером Пауэлл отодвинет до лета. "Хотя многое будет зависеть от инфляционных ожиданий, динамики доходностей гособлигаций США, уровня инфляции и других макроэкономических показателей, включая состояние рынка труда", - говорил Бит-Аврагим.

Но в последние месяцы число рабочих мест стабильно росло, уровень безработицы оставался низким, в феврале было создано рекордное количество новых рабочих мест - 313 тысяч. Сам Пауэлл в конце февраля заявил, что его личный прогноз о перспективах экономики США с декабря улучшился. Из чего новый глава ФРС сделал вывод, что пришла пора проводить более жесткую монетарную политику.

Рынок уже отреагировал на нынешнее решение ФРС: нефть марки WTI после оглашения нового уровня ставки подорожала на 3%.