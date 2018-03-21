Лаврову подарили в Японии торт в виде футбольного мяча

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его японский коллега Таро Коно встретились Доме приемов МИД Японии в Токио. Встреча состоялась в день рождения Лаврова, с чем Коно и поздравил главу российского внешнеполитического ведомства. Также они обменялись подарками.

Как рассказала "РГ" официальный представитель МИД Мария Захарова, "в конце рабочего ланча глав внешнеполитических ведомств двух стран подали праздничный торт в виде футбольного мяча и майку национальной сборной Японии по футболу, поскольку японцы знают, что Лавров играет в футбол. Российский министр в ответ подарил Таро Коно настоящий футбольный мяч и символику ЧМ-2018".

Лавров находится в Токио с официальным визитом. 21 марта он провел переговоры с Коно, в ходе которых обсуждалась подготовка к визиту в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ - он намерен принять участие 25-26 мая в Петербургском экономическом форуме и в торжественной церемонии открытия перекрестного года России и Японии.

Кроме того, на встрече главы МИД обсудили совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах и развитие экономических связей двух стран. Также в ходе беседы Лаврова и Коно затрагивалась тема заключения мирного договора с Японией.