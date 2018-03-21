Песков назвал абсурдным отказ посла Британии от встречи в МИД РФ

Отсутствие посла Великобритании на встрече в российском МИД демонстрирует нежелание Лондона слышать ответы на свои вопросы, считают в Кремле.

Напомним, что представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министерство пригласило всех аккредитованных в России послов на встречу с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. Тема встречи - ситуация вокруг заявлений Лондона о применении отравляющих веществ. В британском посольстве сообщили, что посол Великобритании Лори Бристоу не придет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для журналистов, на просьбу прокомментировать эту историю, уточнил, что "это, конечно, надо спрашивать в МИД, и не совсем верно с моей стороны что-либо говорить".

"Но в то же время не могу удержаться, чтобы не сказать, что, наверное, это еще одно красноречивое проявление абсурдной ситуации, когда задаются вопросы и демонстрируется нежелание слышать хоть какие-то ответы", - сказал Песков.