По третьему гуманитарному коридору из Восточной Гуты вышли 315 человек

За последние сутки 315 человек покинули населенный пункт Хараст-Эль-Басаль в Восточной Гуте по новому, третьему гуманитарному коридору. Среди них есть 15 боевиков, решивших сдаться. Об этом со ссылкой на представителя Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Владимира Золотухина сообщает ТАСС.

Золотухин сообщил, что в последнее время поток беженцев из Восточной Гуты пошел на спад. По его словам, большинство мирных жителей покинули территории, контролируемые боевиками.

В конце февраля Совет безопасности ООН принял резолюцию об установлении 30-дневного перемирия в Сирии для проведения гуманитарных операций. Резолюция была принята после осложнения ситуации в Восточной Гуте, где проходят бои между армией правительства Сирии и войсками оппозиции. Через несколько дней в районе Восточной Гуты был открыт первый гуманитарный коридор, по которому мирные жители могли покинуть зону столкновений. Также покинуть эту территорию могут боевики, если решат сложить оружие.

Несмотря на договоренности, боевики несколько раз обстреливали колонны мирных жителей.

С начала действия перемирия Восточную Гуту покинули более 80 тысяч человек.