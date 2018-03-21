У электричек изменится расписание из-за закрытия линии московского метро

Во время закрытия участка Таганско-Краснопресненской ветки московского метро с 24 по 30 марта у электричек появятся дополнительные остановки.

Напомним, из-за закрытия участка линии метро пригородные поезда перестанут останавливаться у станции метро "Выхино", чтобы не перегрузить транспортно-пересадочный узел. В то же время железнодорожники назначили поездам Казанского направления, в том числе, экспрессам, дополнительные остановки на станциях и платформах у других станций метро.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, экспрессы Казанского направления будут останавливаться у платформы Новая. С нее можно пересесть на станцию метро "Авиамоторная" Калиниско-Солнцевской ветки, а у Новой будут останавливаться все поезда "Спутник" и "РЭКС", следующие по направлению в Москву.

Кроме того, еще 20 электричек станут останавливаться на платформе Косино для тех пассажиров, которым надо было воспользоваться расположенной неподалеку закрывающейся станцией "Лермонтовский проспект".

Напомним, также пересесть с электричек можно будет на станции Фрезер (пересадка на станцию Андроновка МЦК) и Электрозаводской (пересадка на одноименную станцию метро Арбатско-Покровской линии").

Также, чтобы компенсировать неудобства пассажиров, Центральная пригородная пассажирская компания обеспечивает бесплатный проезд "туда" или "туда-обратно" от станций Панки, Ухтомская, Люберцы-1, Косино до станций Вешняки, Плющево, Перово, Фрезер, Новая, Сортировочная, Электрозаводская, Казанский вокзал. Билеты можно получить на станциях в кассах.





