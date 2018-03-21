В столичную подземку в апреле спустится новый отряд музыкантов. Заявки на третий сезон "Музыки в метро" подали больше тысячи групп и солистов, но выступать с концертами смогут из них только 200. Корреспонденты "РГ" заглянули на прослушивания и пообщались с будущими звездами подземки.

Концерт по заявкам

Проект пришел в столичное метро два года назад. Новый сезон привлек внимание свыше тысячи артистов - молодых и не очень, самобытных и малоизвестных. До кастинга дошли только 400. "Живые" прослушивания в Центре профориентации метрополитена на "Выставочной" растянулись на пять дней. В вестибюле станции не протолкнуться - всюду гитаристы, трубачи, барабанщики, гармонисты. Репетируют, настраивают инструменты, распеваются, спорят и волнуются. И ждут, как на экзамене, своей очереди в аудиторию. Рядом много зевак, не сразу "въезжающих" в происходящее, но охотно наблюдающих. И так каждый день кастинга. По шесть-семь часов. Сменяются артисты, меняются и члены жюри - известные музыканты, певцы, руководители радиостанций. Состав экспертов тасуют не от скучной жизни.

- Публика в метро разноплановая, поэтому интересно посмотреть на участников глазами разных людей, - объяснил "РГ" директор Московского продюсерского центра Андрей Петров. - Так и взгляд не замылен, и конкурс объективнее.

Этой весной количество площадок для "живых" концертов в московском метро увеличится вдвое - до 32

Пригласили в жюри и рядовых горожан. В их числе - Мария Дудорова. В прошлом - авиационный инженер, а ныне - пенсионерка и пользователь "Активного гражданина". На метро ездит часто, потому и на импровизированные концерты попадает с завидной регулярностью. В душу западают, правда, не все, признается она. Видимо, сказываются музыкальные вкусы. "Люблю слушать русские народные песни и современную музыку, - поделилась Дудорова. - Иностранные песни нравятся меньше - слов не разбираю".

Мужичок с гармошкой

Не похожи друг на друга и сами участники. Сцена покоряется не всем - один не может укротить гитару, другой не может вытянуть песню, третьему не хватает опыта. Советы и наставления эксперты дают тут же, не отходя от кассы. Жанры и стили тоже разные. Много классики, часто в новой аранжировке. Приходят в основном коллективы - группы, оркестры, фольклорные ансамбли. Им попросту легче заполнить стандартное двухчасовое выступление, говорят организаторы. Без музыкантов-одиночек прослушивания, однако, не проходят. Встречаются артисты мюзиклов, гитаристы, вокалисты. Есть музыканты с "изюминкой". Например, один исполняет всем известные мировые хиты на чашках, другой - на редких этнических инструментах. В этой же "необычной" коалиции - Олег Переверзев. В музыке больше 30 лет, играл в разных коллективах и ансамблях. Сейчас свободный художник. На кастинг захватил внушительный чемоданчик. Здесь и варган, и флейта, и саксофон, и гусли. Всего в его коллекции - около 80 разных инструментов. Владеет ими виртуозно, меняет как перчатки и успевает сыграть сразу на нескольких. Такой своеобразный человек-оркестр. "Могу начать с русского романса, затем резко перейти на джаз или классику, - рассказывает Олег корреспонденту "РГ", попутно устраивая мини-концерт. - А на джомолыге могу исполнить даже Баха".

С гармонистом Михаилом Морозовым мы познакомились сразу после его выхода на сцену. Изрядно поволновался, что аж в горле пересохло. Потому с трудом смог подобрать слова. Свое выступление музыкант оценил на "четыре с плюсом". В проекте уже год - его можно увидеть и услышать на "Чеховской", "Площади Революции", "Ленинском проспекте".

- Музыкой занимаюсь с 11 лет, окончил музыкальное училище и институт, - рассказал Михаил. - Помимо подземки играю еще на фестивалях и праздниках. Так и зарабатываю.

Гармонист Михаил Морозов музыкой занимается с 11 лет. В столичной подземке отыграл уже год. Собирается на второй круг, потому и пришел на кастинг снова. Фото: Сергей Куксин

Участники "Оркестра 442" рассматривают проект в качестве отправной точки для своей будущей музыкальной карьеры. Вместе ребята выступают только год. В основном в барах и клубах. Все артисты с профессиональным образованием - окончили Гнесинку, консерваторию или музыкальные колледжи. "Мы за популяризацию классической музыки, поэтому стараемся играть именно такие композиции, хотя исполняем и рок-хиты, - заметила Ольга Заяц. - А концерты в метро для нас - лишний шанс отточить наши выступления и научиться работать с публикой". На самом деле, у ребят большие планы и мечты. Например, собрать большой концертный зал. К слову, самых ярких участников организаторы готовы приглашать на крупные праздники - от общемосковского выпускного до Дня города. Планируют они и устраивать большие сборные концерты из "подземных" музыкантов. Такая идея сейчас обсуждается.

Прямая речь

Manizha, певица

- Из-за пробок часто езжу на метро и невольно вижу выступления музыкантов. Однажды остановилась, вынула наушники и долго слушала настоящий симфонический оркестр, что аж покрылась мурашками. За рубежом, кстати, концерты в метро - обыденное дело. Подземка - хорошая школа для начинающих артистов. Здесь много пассажиров, но ты никого не знаешь.

Антон Беляев, основатель и фронтмен Therr Maitz

- У меня иногда случаются порывы, когда хочется стать уличным музыкантом. В прошлом году мы пришли в парк со своим оборудованием и дали пятичасовой концерт. Это было спонтанное решение. Тогда мы получили много приятных эмоций. Выступление в метро лично для меня было бы интересным экспериментом. Молодым дарованиям советую не стесняться и участвовать в проекте. Такой опыт часто открывает множество дверей.

Кстати

На каких станциях московского метро можно послушать и посмотреть выступления музыкантов

- "Курская" (аванзал кольцевой линии и переход на синюю ветку);

- "Маяковская" (северный вестибюль) ;

- "Достоевская" (выход к театру Российской Армии);

- "Полянка" (подуличный переход);

- "Китай-город";

- "Театральная" (переход на "Охотный Ряд");

- Каскад станции "Таганская";

- "Площадь Революции" (переход с "Театральной");

- "Ленинский проспект" (переход на станцию МЦК "Площадь Гагарина");

- "Чеховская" (переход на "Тверскую");

- "Сухаревская" (подуличный переход);

- Южный вестибюль станции МЦК "Кутузовская";

- Вестибюль станции МЦК "Деловой центр";

- Вестибюль станции МЦК "Лужники".