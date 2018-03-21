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21.03.2018 12:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тамбове возбуждено уголовное дело о массовом отравлении

Текст: Антон Валагин (Тамбов)

Тамбовская полиция возбудила уголовное дело по факту массового отравления людей в поселке Калиничи Тамбовского района, сообщили в региональном УМВД.

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Напомним, в ночь на 21 марта в Калиничах 23 человека отравились сернистым ангидридом, попавшим в атмосферу из газового баллона, который распилил местный житель. Среди пострадавших девять детей. Все отравленные доставлены в больницу, их жизни вне опасности, двое взрослых уже выписались.

Живут в Калиничах в основном цыгане, многие из них промышляют сбором металлического лома для его последующей сдачи. 43-летний мужчина раздобыл газовые баллоны и готовил их к продаже. В одной из емкостей оказалось опасное вещество. Площадь заражения составила 100 квадратных метров, приехавшие на вызов пожарные создали газовую завесу, которая заставила газ опуститься на землю. Эвакуация поселка не понадобилась, опасности для населения нет, сообщили в МЧС.

- На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, территория оцеплена, - рассказали в полиции.

Уголовное дело возбуждено по статье 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

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