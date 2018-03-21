Жильцам разрушенных квартир в Мурманске выплатят по 100 тысяч рублей

Власти Мурманска выплатят по 100 тысяч рублей жильцам квартир в подъезде дома на улице Свердлова, в котором накануне произошел взрыв газа, сообщает ТАСС.

- Предварительно размер выплаты составит в районе 100 тысяч рублей в расчете на одну квартиру пострадавшего подъезда. Это не компенсация и материальная помощь, а выплаты на неотложные нужды - например, на закупку предметов быта, одежды, на восстановление документов. Думаю, выплаты начнутся уже со следующей недели, - отметил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

По словам чиновника, в результате взрыва в той или иной степени пострадали все квартиры одного из подъездов. Восстановительные работы в доме будут вестись за счет муниципалитета.

Напомним, при взрыве бытового газа в доме на улице Свердлова в Мурманске погибли три человека, еще шестеро пострадали.

Одиннадцать человек, которые остались без крова после взрыва, находятся в пункте временного размещения. По факту взрыва возбуждено уголовное дело, ведется следствие.