Число жертв взрыва газа в Мурманске выросло до трех

Количество жертв взрыва бытового газа в жилом доме Мурманска, выросло до трех. От травм, несовместимых с жизнью, умер один из жильцов дома, сообщили корреспонденту "РГ" в Мурманской областной клинической больнице. Ранее сообщилось о двух погибших, найденных под обломками строительных конструкций.

Тем временем спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва. В 21.00 комиссия обследовала квартиры, расположенные в соседних подъездах дома. Было принято решение разрешить жильцам вернуться в квартиры и подать в дом электричество, горячую и холодную воду.

- К полуночи спасатели приступили к демонтажу свисающих конструкций, в 01.00 жители пострадавшего подъезда смогли пройти в свои квартиры и забрать свои вещи, - комментирует заместитель начальника ГУ МЧС России по Мурманской области Олег Романенко.

Взрыв газа в пятиэтажном доме на улице Свердлова в Мурманске произошел вчера около 16.47. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ. Одиннадцать человек, которые жили в разрушенном подъезде и остались без крова после взрыва, провели ночь в пункте временного размещения, расположенном на втором этаже жилого дома на проспекте Героев-североморцев.