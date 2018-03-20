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20.03.2018 20:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число жертв взрыва в Мурманске выросло до двух

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

В доме на улице Свердлова в Мурманске, где сегодня произошел взрыв бытового газа, из-под завалов извлекли еще одного погибшего. Ранее экстренные службы сообщали о погибшем мужчине, которого придавило бетонной плитой. Несколько жильцов остаются заблокированными в квартире.

Фото: Алексей VMurmanske.ru Мкртчян / vk.com/id8753702
Из-под обломков дома в Мурманске достали ребенка

- Вторая жертва взрыва - женщина, - уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Ксения Кошелюк. - Всего из дома на данный момент извлекли семерых человек. В числе пострадавших - ребенок. Поисковые работы продолжаются.

Взрыв в жилой пятиэтажке на Свердлова произошел сегодня около 16.47, в результате чего в одном из подъездов обрушились 3-й, 4-1 и 5-й этажи. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Администрация Мурманска подготовила пункты обогрева и временный пункт размещения для жильцов на проспекте Героев-североморцев. 

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