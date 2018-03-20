Среди пострадавших был 11-летний ребенок, его доставили в больницу. Несколько человек долгое время оставались заблокированными в квартире разрушенного подъезда, их спасали с помощью автолестниц. Следственное управление СКР по Мурманской области возбудило уголовное дело по факту взрыва, ведется следствие.

- В разрушенном подъезде зарегистрированы 33 человека, в том числе пятеро детей, - сообщил глава Мурманска Дмитрий Филиппов. - Из них 13 согласились отправиться в пункт временного размещения, остальные хотят переночевать у родственников и знакомых.