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20.03.2018 23:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Рухнули три этажа

В Мурманске при взрыве бытового газа в доме погибли двое
Текст: Алексей Михайлов
Российская газета - Столичный выпуск №7521 (58)
Два человека погибли и около семи пострадали при взрыве бытового газа, который обрушил три этажа в одном из подъездов пятиэтажки на улице Свердлова.
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Среди пострадавших был 11-летний ребенок, его доставили в больницу. Несколько человек долгое время оставались заблокированными в квартире разрушенного подъезда, их спасали с помощью автолестниц. Следственное управление СКР по Мурманской области возбудило уголовное дело по факту взрыва, ведется следствие.

 

- В разрушенном подъезде зарегистрированы 33 человека, в том числе пятеро детей, - сообщил глава Мурманска Дмитрий Филиппов. - Из них 13 согласились отправиться в пункт временного размещения, остальные хотят переночевать у родственников и знакомых.

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