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20.03.2018 20:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пункт размещения примет жильцов взорвавшегося дома в Мурманске

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

Тринадцать жильцов дома в Мурманске, где произошел взрыв бытового газа, переберутся в пункт временного размещения на проспекте Героев-североморцев. Об этом сообщил глава города Дмитрий Филиппов.

Фото: Алексей VMurmanske.ru Мкртчян / vk.com/id8753702
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- В пострадавшем от взрыва подъезде зарегистрированы 33 человека, в том числе пятеро детей, - уточнил  он. - На текущий момент 13 из них согласились разместиться в ПВР, остальные будут ночевать у родственников и знакомых.

Позже будет решен вопрос финансовой поддержки жильцов разрушенного дома и предоставления им другого жилья в маневренном фонде, отметил глава областного центра.

Взрыв бытового газа в доме на улице Свердлова в Мурманске произошел сегодня около 16.47. Двое жильцов дома погибли , семеро пострадавших извлечены из-под завалов, в их числе 11-летний ребенок. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Поисковые работы продолжаются, в них участвуют 222 человека и 84 единицы техники

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