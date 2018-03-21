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21.03.2018 13:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму семье погибших в лифте выплатят 200 тысяч рублей

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
После трагедии в лифте на улице Балаклавской в Симферополе никто из чиновников не оказал помощь главе семьи Олегу Симонову, потерявшему жену и сына. Оставшемуся без средств существования с двумя несовершеннолетними детьми мужчине помогли только жители микрорайона, собиравшие добровольные пожертвования.
Фото: Сергей Винник/РГ Фото: Сергей Винник/РГ
Фото: Сергей Винник/РГ

"РГ" уже рассказывала, что после гибели в лифте девятиэтажки в районе Пневматика молодой женщины и ее грудного ребенка все чиновники самоустранились, дружно заявив, что они тут не причем. Единственным, кто за все это время выразил соболезнование и предложил помощь семье, был депутат горсовета Сергей Лапенко.

Фото: Сергей Винник/РГ
Стали известны подробности гибели матери и ребенка в лифте в Симферополе

- 15 марта я пришел на прием к главе города, - рассказал "РГ" Симонов. - Ничего внятного он мне сказать не смог. Сказал, что пока не было заседания комиссии, выделяющей помощь. Но когда он назвал размер помощи 200 тысяч рублей, меня просто стало трясти: то есть жизнь моей жены и сына оценили в такую сумму. Я сказал, что у меня больше нет вопросов, хлопнул дверью и ушел.

На похороны супруги и малыша, рассказал вдовец, он потратил больше, чем средства, обещанные городом. К тому же он оказался в сложном материальном положении: погибшая супруга была индивидуальным предпринимателем, и весь доход семьи поступал на ее счет. А доступ к нему закрыт, до завершения оформления наследства.

Помощь в 200 тысяч рублей Олег Симонов расценил как издевательство. Ведь как правило в других регионах РФ в схожих трагических ситуациях власти субъекта федерации выделяют семье погибшего как минимум один миллион рублей. Симонов лишился сразу двух родных. И размер матпомощи мэрия объяснила лишь сегодня.

Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
В Симферополе завели дело о гибели матери и ребенка в лифте

- В первую очередь, хотел бы еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших, - сказал заместитель главы администрации города Исмет Аблаев. - Что касается выплаты матпомощи, 200 тысяч рублей - это максимально допустимый размер выплаты вследствие аварий на опасных объектах города.

Единственный вывод, который сделали власти после трагедии на Балаклавской, касался внеочередной проверки состояния лифтов. Но должно же быть что-то и человеческое. Город буквально взбудоражен происшествием. О горе семьи Симоновых говорят в соцсетях, на рынках и в маршрутках. Но, похоже, ни чиновники, ни депутаты там не бывают.

Тем временем

От отца пострадавшей семьи "РГ" узнала, что уже состоялся суд, определивший меру пресечения обвиняемым в аварии лифта. Двум сотрудникам МУП "Центральный жилсервис" (эта управляющая компания обслуживала дом) суд назначил в качестве меры пресечения домашний арест. Директор МУП Александр Ткаченко находится под подпиской о невыезде. Но о том, что состоялся первый суд, Олегу Симонову никто не сообщил. При этом, по его словам, депутаты горсовета дружно поручились за Ткаченко в суде.

Досье "РГ"

Подобная трагедия в 2014 году произошла и в Севастополе. Тогда суд постановил взыскать с предприятия "Севастопольлифт" и управляющей компании "СЛИП" (собственника лифта) по одному миллиону рублей в пользу дочери погибшей. Управляющая компания также обязана платить ежемесячное пособие по потере кормильца 3000 рублей до 18-летия ребенка. Кроме того, суд взыскал с ответчиков 600 тысяч рублей моральной компенсации в пользу матери погибшей. Скорее всего, Олегу Симонову придется также пойти по этому пути и добиваться компенсации для своей семьи через суд.

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