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21.03.2018 14:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Омбудсмен выехала в курганскую школу, где произошла стрельба

Текст: Татьяна Воробьева

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выехала в Курганскую область после стрельбы в школе города Шадринска. "По возвращении мы представим комплекс мер по профилактике таких трагедий", - сообщила она.

Очевидцы: Стрельба в курганской школе была спланированной

Напомним, сегодня утром 13-летняя девочка выстрелила несколько раз из отцовского пневматического пистолета во время урока, пока учитель отлучился из кабинета. Синяки и ссадины получили семеро одноклассников девочки - госпитализация детям не потребовалась. На месте происшествия работают полицейские и следователи.

Причиной стрельбы, по предварительным данным правоохранительных органов, мог стать конфликт между учениками.

"Почему у девочки оказался в руках пистолет, как она пронесла его в школу, кто не заметил конфликт, почему не сделаны выводы из последних происшествий?", - задается вопрос омбудсмен на своей странице в Facebook.

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