Омбудсмен выехала в курганскую школу, где произошла стрельба

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выехала в Курганскую область после стрельбы в школе города Шадринска. "По возвращении мы представим комплекс мер по профилактике таких трагедий", - сообщила она.

Напомним, сегодня утром 13-летняя девочка выстрелила несколько раз из отцовского пневматического пистолета во время урока, пока учитель отлучился из кабинета. Синяки и ссадины получили семеро одноклассников девочки - госпитализация детям не потребовалась. На месте происшествия работают полицейские и следователи.

Причиной стрельбы, по предварительным данным правоохранительных органов, мог стать конфликт между учениками.

"Почему у девочки оказался в руках пистолет, как она пронесла его в школу, кто не заметил конфликт, почему не сделаны выводы из последних происшествий?", - задается вопрос омбудсмен на своей странице в Facebook.