Стала известна причина стрельбы в курганской школе

Причиной стрельбы в школе зауральского города Шадринска, по предварительным данным, мог стать конфликт между учениками. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе Курганской областной прокуратуры, которая проводит проверку по факту инцидента.

Сегодня утром, как стало известно ранее, 13-летняя девочка выстрелила несколько раз из отцовского пневматического пистолета. По уточненной информации, инцидент произошел не на перемене, а во время урока, когда учитель отлучился из кабинета. Синяки и ссадины получили семеро одноклассников девочки - госпитализация детям не потребовалась.

На месте происшествия работают полицейские и следователи. В школу прибыли детский омбудсмен, представители городской и областной власти.