Власти: В инциденте со стрельбой в Зауралье участвовали две школьницы

В администрации города Шадринска, в одной из школ которого сегодня прозвучали выстрелы из пневматики, прокомментировали обстоятельства инцидента. По предварительным данным, которыми располагают городские власти, в инциденте участвовали две девочки.

Как передает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы мэрии Тамару Петкову, одна из семиклассниц пронесла отцовский пистолет. Во время урока она отвлекла учителя, выйдя с ним из кабинета, а в это время вторая девочка начала стрелять. В администрации Шадринска полагают, что у нее был конфликт с мальчиками из ее класса.

Семеро детей получили легкие травмы - ссадины и синяки. Одного мальчика врачи осмотрели в больнице на предмет более серьезных повреждений, но почти сразу же отпустили домой - госпитализация ему также не потребовалась.

Правоохранительные органы выясняют, как получилось, что оружие попало в руки подростка, и она смогла пронести его в школу.