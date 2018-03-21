Россия распространила в СБ ООН фильм про Восточную Гуту

Россия распространила в Совете Безопасности ООН документальный фильм, рассказывающий о происходящем в пригороде Дамаска - Восточной Гуте. Об этом сообщает агентство ТАСС.

По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, фильм снят без прикрас и "дает реальное представление о том, что происходило в этом квартале под Дамаском". "Надеюсь, что у членов Совета Безопасности найдется время, чтобы его посмотреть", - отметил дипломат.

Ролик демонстрирует, как мирные жители покидают Восточную Гуту по гуманитарным коридорам, как их принимают в центрах временного размещения.

Между тем боевики продолжают обстрел пригородов Дамаска, 20 марта они нанесли удар населенному преимущественно друзами и христианами пункту Джарамана. Погибли 37 человек, еще 35 получили ранения. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, всего за этот день сирийская столица была обстреляна из Восточной Гуты четырежды.

В Москве осудили атаки, расценив их как "еще одно звено в цепи непрекращающихся провокаций, направленных на срыв позитивных тенденций в развитии обстановки в Восточной Гуте и в Сирии в целом".

Напомним, 24 февраля 2018 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2401 об установлении перемирия в Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. После этого по инициативе России в Восточной Гуте была введена ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза.