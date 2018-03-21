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21.03.2018 21:23
Рубрика: Легковые авто

Suzuki привезет в Россию новое поколение легендарного внедорожника

Текст: Юрий Зубко
Фото: wwww.media.suzuki.co.uk Фото: wwww.media.suzuki.co.uk
Фото: wwww.media.suzuki.co.uk

Компания Suzuki привезет в Россию Jimny нового поколения. Планировалась, что дебют модели состоится в рамках Женевского автосалона, но в итоге машину так и не показали. Как сообщают СМИ, легендарный внедорожник все-таки покажут широкой публике в Японии - на родине марки.

"По датам запуска нового поколения Jimny мы сориентировать не можем, но это будет настолько быстро, насколько мы вообще сможем это обеспечить. И случится это в самое ближайшее время", - рассказали "РГ" в пресс-службе Suzuki.

Фото: Пресс-служба Zotye
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В конце прошлого года, напомним, в Сети появились шпионские фото нового поколения Suzuki Jimny в стенах завода. Судя по всему, культовой машине сохранили угловатый образ маленького внедорожника. Размеры если и изменились, то не очень сильно.

Информации о технической начинке Jimny практичеки нет. Предполагается лишь, что внедорожник сохранит рамную конструкцию и полный привод в стандартном оснащении.

Японская компания по-прежнему продает в России Suzuki Jimny, который вышел на рынок в 1998 году. Автомобиль можно купить по цене от 1 155 000 рублей. Модель предлагается только с одним 85-сильным мотором, который доступен как с "механикой", так и четырехступенчатым "автоматом".

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
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Отметим также, что в честь 30-летия другого внедорожника - Vitara - Suzuki подготовила лимитированную версию модели. Всего будет выпущено 30 юбилейных автомобилей, которые можно будет купить в нашей стране. От обычных они, как это часто бывает, будут отличаться оригинальными элементами экстерьера и интерьера. Цена новинки - 1 690 000 рублей.

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