Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Лимит скорости на трассах могут повысить до 110 км/ч 20.03.2018
Mercedes-Benz назвал российские цены на G63 AMG 20.03.2018
В Zotye рассказали, когда привезут в Россию купеобразный кроссовер 20.03.2018
Volkswagen почти полностью показал новый Touareg 20.03.2018
21.03.2018 05:14
Рубрика: Авто

Toyota приостановила испытания беспилотных автомобилей в США

Японский автопроизводитель Toyota Motor частично приостановил в США испытания беспилотных автомобилей, сообщает ТАСС.

Фото: depositphotos.com
В 2017 году половина автомобилей продана в кредит

Решение было принято после того, как 18 марта беспилотник компании Uber насмерть сбил пешехода в штате Аризона. В Toyota Motor считают, что сейчас необходимо снять стресс, который могут испытывать водители, находящиеся в таких автомобилях для страховки.

Японский автогигант отрабатывает на обычных дорогах в штатах Мичиган и Калифорния две системы. Приостановлены испытания первой - это полностью беспилотное вождение. Продолжается отработка второй, которая призвана брать на себя управление машиной в экстренных ситуациях.