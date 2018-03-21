Toyota приостановила испытания беспилотных автомобилей в США

Японский автопроизводитель Toyota Motor частично приостановил в США испытания беспилотных автомобилей, сообщает ТАСС.

Решение было принято после того, как 18 марта беспилотник компании Uber насмерть сбил пешехода в штате Аризона. В Toyota Motor считают, что сейчас необходимо снять стресс, который могут испытывать водители, находящиеся в таких автомобилях для страховки.

Японский автогигант отрабатывает на обычных дорогах в штатах Мичиган и Калифорния две системы. Приостановлены испытания первой - это полностью беспилотное вождение. Продолжается отработка второй, которая призвана брать на себя управление машиной в экстренных ситуациях.