Трамп заявил о желании "поладить с Россией"

Дональд Трамп намерен наладить отношения "с Россией и другими странами". Об этот президент США написал в своем Twitter, комментируя вызвавшее бурную реакцию американского истеблишмента свое поздравление Владимиру Путину в связи с победой на выборах.

"Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама тоже звонил ему), - цитирует ТАСС слова Трампа. - Лживые СМИ сошли с ума, потому что хотели от меня, чтобы я устроил ему разнос. Они не правы!"

Напомним, что днем ранее состоялась телефонная беседа лидеров двух стран. Трамп поздравил российского коллегу с победой на выборах, а затем главы двух государств обсудили "гонки вооружений, ситуации на Украине, в Сирии и Северной Корее".

Позже американские СМИ обнародовали информацию о том, что якобы "советники американского лидера призывали его не поздравлять Путина с победой", но он этот совет проигнорировал.