В Сети появились первые живые фото "внедорожного" седана Lada Vesta

В интернете появились первые живые фотографии "внедорожного" седана Lada Vesta.

Новый автомобиль будет отличаться кроссовым обвесом, повышенным клиренсом и иной отделкой салона.

Напомним, ранее АвтоВАЗ сертифицировал седан Lada Vesta Cross: в базе Росстандарта появилось "Одобрение типа транспортного средства" (ОТТС) на машину.

Получение ОТТС означает, что машина соответствует всем обязательным требованиям и в ближайшее время выйдет на российский рынок.

По габаритам кросс-седан почти не отличается от кросс-универсала: длина и ширина - те же 4 424 и 1 785 мм, соответственно. Правда, по высоте пятидверка на 11 миллиметров выше.

"Внедорожная" Ladа Vesta будет оснащаться бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 л мощностью 106 и 122 л.с. Оба мотора будут агрегатировать с 5-ступенчатой "механикой" или "роботом". Полного привода не будет.

О том, что у седана Lada Vesta появится кроссовая версия, "РГ" уже сообщала. Нам эту информацию подтвердил директор проекта Lada Vesta Максим Саржин.

"Вы могли видеть эту машину на Московском автосалоне. Она появится в самое ближайшее время. Великолепный продукт. Думаю, автомобиль вас удивит", - заявил Саржин во время презентации Lada Vesta SW Cross.

Отметим, что в России седан Vesta 2018 года выпуска стоит от 569 900 рублей, универсал - от 654 900 рублей, Cross-версия - от 770 900 рублей. Можно предположить, что седан Lada Vesta Cross обойдётся чуть дороже обычного седана и дешевле "кроссововой" версии универсала.

Ранее в Сети появились шпионские фото эксклюзивного универсала Lada Vesta. Кстати, официально АвтоВАЗ отрицает вывод на рынок универсала Vesta SW Cross в комплектации Exclusive.