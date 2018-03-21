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21.03.2018 09:38
Рубрика: Легковые авто

В Сети появились первые живые фото "внедорожного" седана Lada Vesta

Текст: Юрий Зубко
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В интернете появились первые живые фотографии "внедорожного" седана Lada Vesta.

Новый автомобиль будет отличаться кроссовым обвесом, повышенным клиренсом и иной отделкой салона.

Напомним, ранее АвтоВАЗ сертифицировал седан Lada Vesta Cross: в базе Росстандарта появилось "Одобрение типа транспортного средства" (ОТТС) на машину.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Получение ОТТС означает, что машина соответствует всем обязательным требованиям и в ближайшее время выйдет на российский рынок.

По габаритам кросс-седан почти не отличается от кросс-универсала: длина и ширина - те же 4 424 и 1 785 мм, соответственно. Правда, по высоте пятидверка на 11 миллиметров выше.

"Внедорожная" Ladа Vesta будет оснащаться бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 л мощностью 106 и 122 л.с. Оба мотора будут агрегатировать с 5-ступенчатой "механикой" или "роботом". Полного привода не будет.

О том, что у седана Lada Vesta появится кроссовая версия, "РГ" уже сообщала. Нам эту информацию подтвердил директор проекта Lada Vesta Максим Саржин.

Фото: www.vk.com/rcinews
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"Вы могли видеть эту машину на Московском автосалоне. Она появится в самое ближайшее время. Великолепный продукт. Думаю, автомобиль вас удивит", - заявил Саржин во время презентации Lada Vesta SW Cross.

Отметим, что в России седан Vesta 2018 года выпуска стоит от 569 900 рублей, универсал - от 654 900 рублей, Cross-версия - от 770 900 рублей. Можно предположить, что седан Lada Vesta Cross обойдётся чуть дороже обычного седана и дешевле "кроссововой" версии универсала.

Ранее в Сети появились шпионские фото эксклюзивного универсала Lada Vesta. Кстати, официально АвтоВАЗ отрицает вывод на рынок универсала Vesta SW Cross в комплектации Exclusive.

#Lada