Вышел откровенный тизер фильма о любви принца Гарри и актрисы

Пока человечество, частично замерев, ждет 19 мая, дня, когда один из наследников британского престола принц Гарри сочетается законным браком с американской актрисой сериалов Меган Марк, канал Lifetime ушло подсуетился и снял художественный опус про их отношения. Обещана полная предыстория романа - со дня первой встречи.

Тизер произведения под названием "Гарри и Меган: Любовь по-королевски" (Harry & Meghan: A Royal Romance) обнародован на YouTube и содержит не только пару игривых сцен, но и демонстрирует определенное портретное сходство актеров с персонажами.

Мнения комментаторов традиционно разделились. Часть признают, что очень ждут фильма, поскольку история хороша, а тизер выглядит миленько. Другие негодуют и клеймят, пророча, что все, что нам смогут предложить авторы ленты - еще два часа домыслов, врак и отборной лжи. И, вообще, какого дьявола им, авторам фильма, разрешили снимать такое?!

Гарри сыграл актер Мюррей Фрейзер ("Виктория"), Меган - Париса Фитц-Хенли ("Девушка по вызову", "Карточный домик", "Джессика Джонс").

Также на экране будут Елизавета II (Мегги Салливен), принц Чарльз (Стив Култер), Камилла Паркер-Боулз (Дебора Рамсей).

Режиссер - Менхай Хада ("Улица Коронации", "Чисто английское убийство", "Молодой Дракула").

Премьера - 13 мая.

Меган Марк родилась в Лос-Анджелесе. Известна по сериалам "Форс-мажоры", "Главный госпиталь", C.S.I., "90210: Новое поколение", "Грань", "Касл", "Рыцарь дорог", фильмы "Несносные боссы", "Побег из Вегаса".

Ранее мы писали, что Меган пошла наперекор давним традициям и заказала на свадьбу не фруктовый, как принято, а - о, ужас! - лимонный торт!