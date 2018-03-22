Ученые рассказали об опасности фруктовых соков

В рамках шестилетнего исследования с участием около 18 тысяч человек специалисты из Университета Эмори (США) выяснили, что употребление фруктовых соков может быть связано с риском преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и других недугов у людей старше 45 лет.

Среди добровольцев не было страдающих от диабета и заболеваний сердца. Специалисты оценили уровень потребления участниками продуктов с высоким содержанием сахара.

Среди них были фруктовые соки, конфеты, шоколад и прочие десерты, передает Eurekalert.

Ученые заключили, что употребление около одного литра сладких напитков (в том числе фруктового сока) в день в два раза повышает риск преждевременной смерти от ишемической болезни сердца.

Это по сравнению с теми, кто позволяет себе ежедневно менее 30 миллилитров напитков с сахаром.

При этом не было обнаружено связи между потреблением сладостей (всех, исключая напитки) и повышенным риском смерти, что, по мнению специалистов, может быть связано с тем, как организм обрабатывает такого рода продуты.