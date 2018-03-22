МВД не поддержит введение согласия на донорство водителей

В министерстве внутренних дел не планируют поддерживать инициативу о введении новой отметки в водительских удостоверениях о согласии водителей на посмертное донорство. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Внесение изменений в регулирующие вопросы выдачи национальных водительских удостоверений нормативные правовые акты в части приема экзаменов при замене водительских удостоверений и согласия водителей на так называемое посмертное донорство не предусматривается", - подчеркнула Ирина Волк.

На днях с указанной инициативой выступил Общероссийский народный фронт и фонд "Здоровье". Общественные организации предложили внести в водительское удостоверение отметку о согласии или несогласии водителя на посмертное донорство органов. Ранее законопроект, предусматривающий аналогичное нововведение, в Госдуму внес сенатор Антон Беляков.

Стоит отметить, что "Российская газета" сразу объяснила, почему у этих инициатив нет шансов быть реализованными.