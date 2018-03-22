Министерство внутренних дел не намерено реализовывать предложение об автоматической пролонгации срока действия водительских удостоверений. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, указанное предлагаемое новшество в настоящее время реализовано быть не может из-за необходимости водителям представлять медицинские документы. Ирина Волк пояснила, что результаты необходимого для получения водительских прав медосвидетельствования являются врачебной тайной.

"Не представляется возможным получение должностными лицами Госавтоинспекции информации о результатах медицинского освидетельствования. В связи с этим представление гражданином оригинала медицинского заключения остается обязательным", - разъяснила представитель МВД.

На днях представители столичных властей рассказали о том, что в скором времени водительские права не надо будет менять по истечении срока их действия. Нововведение якобы заложено в планах департамента информационных технологий Москвы.

"Мы точно знаем, когда у горожан заканчивается действие водительских прав. Сейчас у нас есть все данные, чтобы вовремя, за два месяца до окончания действия прав, проинформировать об этом гражданина", - отмечал руководитель аналитического подразделения департамента информационных технологий столицы Алексей Чукарин.

По его словам, сейчас вопрос о возможности продлять автоматически права, если у водителя нет критического объема нарушений за прошедший период, прорабатывается с федеральными властями.

Ирина Волк пояснила, что единая информационная база, содержащая сведения о выданных по результатам медосвидетельствования заключений о наличии или отсутствии у водителей транспортных средств медицинских противопоказаний, медицинских показаний или ограничений к управлению транспортными средствами, пока не создана.

"Кроме того, сведения о состоянии здоровья гражданина являются врачебной тайной и, согласно требованиям законодательства, не могут быть предоставлены третьим лицам", - отметила представитель МВД.

В ведомстве напомнили, что заменить водительское удостоверение можно в экзаменационном подразделении Госавтоинспекции, либо обратиться через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (будет предоставлена скидка на оплату госпошлины в 30 процентов), или через МФЦ.