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Рубрика: ПДД

МВД отказалось автоматически продлевать водительские права

Текст: Иван Петров
Министерство внутренних дел не намерено реализовывать предложение об автоматической пролонгации срока действия водительских удостоверений. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, указанное предлагаемое новшество в настоящее время реализовано быть не может из-за необходимости водителям представлять медицинские документы. Ирина Волк пояснила, что результаты необходимого для получения водительских прав медосвидетельствования являются врачебной тайной.

Фото: РИА Новости
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"Не представляется возможным получение должностными лицами Госавтоинспекции информации о результатах медицинского освидетельствования. В связи с этим представление гражданином оригинала медицинского заключения остается обязательным", - разъяснила представитель МВД.

На днях представители столичных властей рассказали о том, что в скором времени водительские права не надо будет менять по истечении срока их действия. Нововведение якобы заложено в планах департамента информационных технологий Москвы.

"Мы точно знаем, когда у горожан заканчивается действие водительских прав. Сейчас у нас есть все данные, чтобы вовремя, за два месяца до окончания действия прав, проинформировать об этом гражданина", - отмечал руководитель аналитического подразделения департамента информационных технологий столицы Алексей Чукарин.

По его словам, сейчас вопрос о возможности продлять автоматически права, если у водителя нет критического объема нарушений за прошедший период, прорабатывается с федеральными властями.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Ирина Волк пояснила, что единая информационная база, содержащая сведения о выданных по результатам медосвидетельствования заключений о наличии или отсутствии у водителей транспортных средств медицинских противопоказаний, медицинских показаний или ограничений к управлению транспортными средствами, пока не создана.

"Кроме того, сведения о состоянии здоровья гражданина являются врачебной тайной и, согласно требованиям законодательства, не могут быть предоставлены третьим лицам", - отметила представитель МВД.

В ведомстве напомнили, что заменить водительское удостоверение можно в экзаменационном подразделении Госавтоинспекции, либо обратиться через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (будет предоставлена скидка на оплату госпошлины в 30 процентов), или через МФЦ. 

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#ПДД #МВД