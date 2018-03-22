Начались продажи нового седана Volkswagen Jetta

В Мексике начались продажи нового поколения седана Volkswagen Jetta. Цены на модель начинаются от 330 000 песо (от 1 020 000 рублей) по актуальному курсу.

Мексика стала первой страной, где началась реализация новой Jetta, поскольку сборка этой модели осуществляется на ее территории. Для покупателей доступно три комплектации автомобиля: Comfortline, R-Line и Highline. Все они оснащаются безальтернативной 1.4 TSI (150 л.с., 250 Нм), для первых двух можно заказать шестиступенчатую "механику" или шестиступенчатый же "автомат" Tiptronic. Самая богатая комплектация доступна только с АТ.

Ранее немецкая компания официально объявила о том, что она не собирается делать европейскую модификацию седана Jetta нового поколения. Модель будет предлагаться только в Северной Америке, а также в Китае. В то же время в России седан все же появится. Экспортировать его будут из Мексики, а первые поставки начнутся в 2019 году.

Фото: www.media.vw.com

Volkswagen Jetta нового поколения был представлен официально в январе на автосалоне в Детройте.

Jetta построена на модульной платформе MQB. Длина автомобиля составляет 4702 мм (+43 мм по сравнению с предыдущим поколением). Колесная база выросла на 35 мм, до 2686 миллиметров. Объем багажника остался прежним - 510 литров. От своего предшественника седан отличается другой передней частью кузова и более обтекаемой формой.

В салоне Jetta установили новую приборную панель и модернизированную мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink. Автомобиль укомплектовали системой аварийного торможения, функцией удержания в полосе движения, а также системой контроля за "слепыми" зонами. Кроме того, опционально доступны адаптивный круиз-контроль, аудиосистема Beats и большая панорамная крыша.

Добавим, что нынешнее поколение Volkswagen Jetta продается в России от 1 129 000 рублей.