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22.03.2018 12:58
Рубрика: Власть

Песков: ЕС должен проявить мудрость после призыва выслать дипломатов РФ

В Кремле выразили надежду, что европейские лидеры проявят мудрость, если премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет убеждать их выслать российских дипломатов.

"Мы констатируем продолжение труднообъяснимой линии британской стороны, мы констатируем по-прежнему нежелание британской стороны реально взаимодействовать в целях раскрытия этого инцидента (с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем) в целях установления в реальности того, кто может за ним стоять", - сказал также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: EPA
Могут ли специалисты определить происхождение химического оружия

Ранее СМИ сообщили, что на саммите ЕС, на котором будет обсуждаться и нашумевшее дело об отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери, Мэй может потребовать от европейских лидеров высылки российских дипломатов.

При этом нет никаких доказательств того, что пробы вещества под условным названием газ А-234, которым они якобы были отравлены (что тоже пока не подтверждено), имеют отношение к РФ. Тем более, что ОЗХО подтвердила уничтожение российским государством всех арсеналов химического оружия.

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