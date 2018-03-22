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22.03.2018 09:38
Рубрика: В мире

Мэй потребует от ЕС выслать дипломатов РФ из-за "дела Скрипаля"

Текст: Екатерина Забродина
Сегодня в Брюсселе открывается двухдневный саммит ЕС, на котором будет обсуждаться и нашумевшее дело об отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери.

Источник, близкий к дипломатическим кругам и пожелавший остаться неназванным, рассказал агентству Bloomberg, что премьер Великобритании Тереза Мэй, обвинившая в покушении Москву, собирается повлиять на европейских лидеров с тем, чтобы они последовали ее примеру и тоже выслали российских дипломатов. Однако есть серьезные сомнения в том, что в столицах Евросоюза пойдут на обострение отношений с РФ.

Фото: EPA
Могут ли специалисты определить происхождение химического оружия

Накануне на Смоленской площади напомнили, что происшествие со Скрипалями, в том числе гражданкой России Юлией, произошло именно на британской территории. До сих пор Лондон не предоставил российским дипломатам консульский доступ к пострадавшей. Нет и доказательств того, что пробы вещества под условным названием газ А-234, которым они якобы были отравлены (что тоже пока не подтверждено), имеют отношение к РФ. Тем более, что ОЗХО подтвердила уничтожение российским государством всех арсеналов химического оружия.

"Великобритания поделится со своими ключевыми союзниками секретными данными разведки о нервно-паралитическом газе и попытается убедить их выслать российских дипломатов по всей Европе", - пишет Bloomberg. При этом собеседник агентства сомневается, что такой сценарий имеет шансы на успех - учитывая относительно мягкое совместное заявление стран ЕС по делу Скрипаля, в котором они выражают озабоченность происшествием и призывают Москву к прояснению ситуации. "Успех или провал Мэй станет важнейшим тестом на ее способность влиять на ЕС и покажет, может ли Британия по-прежнему рассчитывать на своих зарубежных друзей после Brexit, - cчитает источник Bloomberg. Он также указывает на несколько особенно скептически настроенных по отношению к Британии стран, включая Грецию, которые не довольствуются тезисами Даунинг-стрит и требуют от Лондона предъявления более весомых доказательств.

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