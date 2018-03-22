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22.03.2018 11:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Курганских учителей после стрельбы в школе попросили усилить контроль

Текст: Татьяна Воробьева
В департаменте образования и науки Курганской области сегодня провели оперативное совещание, на котором обсудили, в том числе, ситуацию в шадринской школе, ученица которой на уроке начала стрелять по одноклассникам из пневматики.

Заведующая Центром помощи детям Ольга Мищенко призвала быть готовыми к любой нештатной ситуации. "Она рекомендовала провести собрания, возможно, с полицейским. Напомнить родителям: они должны быть в ответе за своего ребенка, не допускать его к местам хранения оружия, опасных предметов и веществ, наладить доверительные отношения с подростком, донести до него, что жизнь человека - это высшая ценность", - рассказывает пресс-секретарь департамента Снежанна Трофимец.

Власти: В инциденте со стрельбой в Зауралье участвовали две школьницы
Очевидцы: Стрельба в курганской школе была спланированной

Напомним, 13-летняя ученица 7-го класса накануне пронесла в школу пистолет своего отца. На уроке географии и, как рассказывают очевидцы, одна девочка сказалась заболевшей и попросила учителя проводить ее в медпункт. Когда учительница ушла, другая достала пистолет и начала стрелять. В администрации Шадринска полагают, что у нее был конфликт с мальчиками-одноклассниками.

"Классным руководителям и педагогам рекомендовали отслеживать и контролировать резкие изменения в поведении и эмоциональном состоянии детей, выявлять депрессивные симптомы. Развивать службы школьной медиации, чтобы разрешать конфликты на ранних стадиях", - сообщает пресс-службе профильного департамента.

После совещания рабочая группа встретилась с уполномоченным при президенте по правам ребенка Анной Кузнецовой, которая приехала в Зауралье и лично посетит школу, где произошел инцидент.

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