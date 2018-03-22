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22.03.2018 10:40
Рубрика: В мире

Саркози назвал ложью обвинения в свой адрес

Бывший президент Франции Николя Саркози отверг предъявленные ему обвинения по делу о финансировании выборов. Как подчеркнул политик, его обвиняют без вещественных доказательств.

"Я обвинен на основе заявлений Муамара Каддафи, его сына, племянника, кузена, представителя, бывшего премьер-министра и Зиада Такиеддина", - цитирует Саркози газета Figaro.

В частности, он указал на несоответствия, касающиеся его контактов с сыном Каддафи Сейфом аль-Исламом незадолго до задержания с крупной денежной суммой в аэропорту Ле-Бурже, а также опроверг встречу с ним 27 января 2007 года, приведя свой график на этот день.

Фото: Reuters
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По данным СМИ, Саркози попросит суд продоставить ему статус свидетеля-подозреваемого.

Накануне по итогам допросов Саркози были предъявлены обвинения в связи с ливийским делом. Его обвиняют в "пассивной коррупции, нелегальном финансировании предвыборной кампании, а также нелегальном получении и владении государственными средствами".

Следствие по данному делу было начато пять лет назад. Французский сайт опубликовал два документа, согласно которым Саркози якобы получил 50 миллионов евро для финансирования своей президентской кампании от Каддафи. Позже бизнесмен Зиад Таккьедин заявил, что передал представителям Саркози и ему лично "три чемоданчика с деньгами, полученными из Ливии". По данным СМИ, речи идет о пяти миллионах евро.

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