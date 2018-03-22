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22.03.2018 11:30
Рубрика: Легковые авто

Toyota анонсировала старт продаж нового седана Camry

Текст: Андрей Полухин
Информация о грядущем старте продаж нового бизнес-седана Camry появилась на официальном сайте бренда в России.
Фото: toyotanews.pressroom.toyota.com Фото: toyotanews.pressroom.toyota.com
Фото: toyotanews.pressroom.toyota.com

Изображение автомобиля поставили в разделе "Модельный ряд", а при нажатии пользователь попадает на промо-страницу с "шапкой" "Новое поколение Toyota Camry: скоро в России". Под слоганом отмечается, что новинка является "триумфом инженерной мысли и премиальным комфортом, вдохновляющим на новые победы", а для подтверждения этой мысли подробно раскрываются особенности машины.

Фото: Ренат Закиев / РГ
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Во-первых, теперь Camry построена на новой модульной архитектуре TNGA (Toyota New Global Architecture), что отразилось одновременно на ее дизайне (он стал глобальным, а в облике прибавилось динамичности), функциональности (низкая посадка водителя и простор в салоне), управляемости и уровне безопасности (жесткость кузова увеличилась более чем на 60%).

Во-вторых, бизнес-седан получил пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense второго поколения с новыми функциями, радаром миллиметрового диапазона, который распознает на дороге пешеходов и велосипедистов, и активным круиз-контролем.

Салон нового седана Toyota Camry. Фото: pressroom.toyota.com.

В-третьих, Toyota Camry не избежала "гаджетизации" - в ней появился проекционный дисплей с диагональю в 10,5 дюйма, который связан с двумя другими мониторами, включая большой на центральной консоли, а также мультимедийная система нового поколения.

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Интересно, что об оснащении автомобиля данных пока нет. Впрочем, об этом поклонникам Toyota уже известно. Как сообщала "РГ" со ссылкой на данные Росстандарта, Camry нового поколения при выходе на российский рынок получит три типа силовых установок. Это 4-цилиндровые бензиновые моторы объемом 2,0 и 2,5 литра (мощность 150 и 181 л.с. соответственно) и V6 объемом 3,5 литра, способный выдавать 249 л.с. Первые два двигателя агрегатированы с 6-диапазонной автоматической коробкой передач, топовый - с 8-диапазонной. Все вышеназванные агрегаты смогут работать на 92-м бензине.

Кстати, Одобрение типа транспортного средства начало действовать с 19 марта. Таким образом Toyota может начать продажи автомобиля в любой момент.

Актуальное поколение Camry продается по цене от 1 377 000 до 2 003 000 рублей. Модель входит в топ-20 самых популярных в России.

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