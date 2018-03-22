Да, Загитова обогнала соперницу по технике (41,30 балла против 42,51). Но почти два балла уступила по компонентам (37,00 против 38, 97). Вердикт судей выглядел так: Костнер - 80,27 балла, Загитова - 79,51.

На третье место поставили японку Сатоко Мияхару (74,36). Чемпионка Игр-2018 в командных соревнованиях и бронзовая медалистка в личном турнире канадка Кейтлин Осмонд с падением заняла четвертое место (72,73). Россиянка Мария Сотскова - пятое (71,80). Бронзовый призер мирового первенства среди юниоров Станислава Константинова, заменившая в составе сборной России действующую чемпионку мира Евгению Медведеву, ошиблась в каскаде и расположилась на промежуточной 16-й позиции (59,19).

Конечно, на домашнем чемпионате мира судьи не поскупились на оценки для великой фигуристки Костнер, женственное катание которой давно считается эталонным. Но и сама спортсменка постаралась. Кстати, после Олимпиады, где Каролина стала восьмой, она снова обратилась к профессору Алексею Мишину, который помог ей вернуться в элиту после дисквалификации. Без всяких сомнений, решение было правильным.

Что касается Загитовой, то, услышав оценки, 15-летняя чемпионка выглядела немного растерянной. Возможно, пик формы у Загитовой пришелся как раз на Игры в Пхенчхане. Поэтому на обновление собственного рекорда мира (82,92) в концовке сезона Алина и не рассчитывала. Но такого исхода вряд ли кто-то ожидал. Каролина, например, назвала результаты невероятными.

2 медали завоевали российские фигуристы на прошлогоднем чемпионате мира в Хельсинки. "Золото" выиграла Евгения Медведева, "бронзу" - спортивная пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов.

- Я расстроилась не из-за низких оценок или второго места, а потому что не все получилось в программе. Каскад могла сделать и поувереннее, - призналась Загитова в эфире Матч ТВ. - По ощущениям я каталась скованно. Если честно, здесь сильнее волновалась, чем на Олимпийских играх. Не знаю, с чем это связано. Но я сразу вспомнила Женю Медведеву. Зная, что ты лидер, действительно сложно выступать без ошибок, тяжелее справиться с прокатом. Поэтому я рада, что не расслабилась.

Однако в этом сезоне Загитовой не впервой подниматься на высшую ступеньку пьедестала после, так скажем, не очень удачного проката короткой программы. На этапах Гран-при во Франции и Китае из-за серьезных ошибок она проигрывала конкуренткам гораздо больше. Отделяющие ее от Костнер 0,76 балла даже не считаются. Самая сложная произвольная программа в мире, где Алина прыгает сумасшедшие каскады в красной балетной пачке, еще ни разу ее не подводила. Если Загитовой и в этот раз удастся завоевать "золото", она станет первой фигуристкой, которая сумела победить на всех главных турнирах сезона: финале Гран-при, чемпионате Европы, Олимпийских играх и чемпионате мира.

Прямая речь

Алина Загитова, олимпийская чемпионка-2018:

- После победы на Олимпиаде и возвращения в Москву было столько разных мероприятий: прием у президента России Владимира Путина, который поздравил нас с успешным выступлением на Играх. Было тяжело вернуться в тренировочный процесс. Что касается второго места по итогам короткой программы, то могу сказать, что Каролина Костнер для меня кумир. Я стараюсь брать с нее пример. И очень рада, что она смогла показать такой великолепный прокат.

Каролина Костнер, чемпионка мира-2012, бронзовая медалистка ОИ-2014:

- Еще до выступления я была в прекрасном настроении, была очень воодушевлена тем, что мне предстоит выйти на лед перед родной публикой. Для меня это особенный и эмоциональный момент. Я буквально чувствовала, как меня поддерживали во время проката, как с замиранием сердца следили за программой. Знаете, 15 лет назад, когда я начала выступать, в Италии никто не приходил на фигурное катание. А сейчас трибуны заполнены. Я очень постараюсь порадовать зрителей и в произвольной программе.