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22.03.2018 00:16
Рубрика: Спорт

"Золото" не ускользнет

Несмотря на второе место в короткой программе, Алина Загитова остается главной претенденткой на итоговую победу на чемпионате мира
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск №7522 (59)
Чемпионат мира по фигурному катанию в Милане начался с небольшой сенсации, которую сотворила хозяйка льда 31-летняя Каролина Костнер. Короткую программу итальянка исполнила так безошибочно и вдохновенно, что "Черный лебедь" нашей олимпийской чемпионки Алины Загитовой уже смотрелся не так выигрышно.

Да, Загитова обогнала соперницу по технике (41,30 балла против 42,51). Но почти два балла уступила по компонентам (37,00 против 38, 97). Вердикт судей выглядел так: Костнер - 80,27 балла, Загитова - 79,51.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Алина Загитова: В произвольной программе буду злее

На третье место поставили японку Сатоко Мияхару (74,36). Чемпионка Игр-2018 в командных соревнованиях и бронзовая медалистка в личном турнире канадка Кейтлин Осмонд с падением заняла четвертое место (72,73). Россиянка Мария Сотскова - пятое (71,80). Бронзовый призер мирового первенства среди юниоров Станислава Константинова, заменившая в составе сборной России действующую чемпионку мира Евгению Медведеву, ошиблась в каскаде и расположилась на промежуточной 16-й позиции (59,19).

Конечно, на домашнем чемпионате мира судьи не поскупились на оценки для великой фигуристки Костнер, женственное катание которой давно считается эталонным. Но и сама спортсменка постаралась. Кстати, после Олимпиады, где Каролина стала восьмой, она снова обратилась к профессору Алексею Мишину, который помог ей вернуться в элиту после дисквалификации. Без всяких сомнений, решение было правильным.

Что касается Загитовой, то, услышав оценки, 15-летняя чемпионка выглядела немного растерянной. Возможно, пик формы у Загитовой пришелся как раз на Игры в Пхенчхане. Поэтому на обновление собственного рекорда мира (82,92) в концовке сезона Алина и не рассчитывала. Но такого исхода вряд ли кто-то ожидал. Каролина, например, назвала результаты невероятными.

2 медали завоевали российские фигуристы на прошлогоднем чемпионате мира в Хельсинки. "Золото" выиграла Евгения Медведева, "бронзу" - спортивная пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов.

- Я расстроилась не из-за низких оценок или второго места, а потому что не все получилось в программе. Каскад могла сделать и поувереннее, - призналась Загитова в эфире Матч ТВ. - По ощущениям я каталась скованно. Если честно, здесь сильнее волновалась, чем на Олимпийских играх. Не знаю, с чем это связано. Но я сразу вспомнила Женю Медведеву. Зная, что ты лидер, действительно сложно выступать без ошибок, тяжелее справиться с прокатом. Поэтому я рада, что не расслабилась.

Однако в этом сезоне Загитовой не впервой подниматься на высшую ступеньку пьедестала после, так скажем, не очень удачного проката короткой программы. На этапах Гран-при во Франции и Китае из-за серьезных ошибок она проигрывала конкуренткам гораздо больше. Отделяющие ее от Костнер 0,76 балла даже не считаются. Самая сложная произвольная программа в мире, где Алина прыгает сумасшедшие каскады в красной балетной пачке, еще ни разу ее не подводила. Если Загитовой и в этот раз удастся завоевать "золото", она станет первой фигуристкой, которая сумела победить на всех главных турнирах сезона: финале Гран-при, чемпионате Европы, Олимпийских играх и чемпионате мира.

Прямая речь

Алина Загитова, олимпийская чемпионка-2018:

- После победы на Олимпиаде и возвращения в Москву было столько разных мероприятий: прием у президента России Владимира Путина, который поздравил нас с успешным выступлением на Играх. Было тяжело вернуться в тренировочный процесс. Что касается второго места по итогам короткой программы, то могу сказать, что Каролина Костнер для меня кумир. Я стараюсь брать с нее пример. И очень рада, что она смогла показать такой великолепный прокат.

Каролина Костнер, чемпионка мира-2012, бронзовая медалистка ОИ-2014:

- Еще до выступления я была в прекрасном настроении, была очень воодушевлена тем, что мне предстоит выйти на лед перед родной публикой. Для меня это особенный и эмоциональный момент. Я буквально чувствовала, как меня поддерживали во время проката, как с замиранием сердца следили за программой. Знаете, 15 лет назад, когда я начала выступать, в Италии никто не приходил на фигурное катание. А сейчас трибуны заполнены. Я очень постараюсь порадовать зрителей и в произвольной программе.

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