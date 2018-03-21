Алина Загитова: В произвольной программе буду злее

- Каскад не очень хорошо получился, и в программе была немного зажата. Но ничего. Буду злей, - цитирует Загитову пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. - Думаю, что этот результат после короткой программы поможет мне настроиться на произвольную программу.

Тем не менее Загитова порадовалась за итальянку Каролину Костнер, которая сейчас лидирует.

- Я всегда говорила, что Каролина - мой кумир. Я рада, что она собралась, и у нее все получилось, - отметила Алина. - Но я тоже постараюсь успокоиться, собраться. Главное для меня - выдать чистый прокат произвольной программы, чтобы тренеры остались довольны.

В разговоре с журналистами Алина вспомнила и про двукратную чемпионку мира, серебряную медалистку Игр Женю Медведеву, которую на ЧМ не отпустили врачи:

- Конечно, я старалась ничего не читать перед чемпионатом мира, но во всех Instagram, соцсетях, интернете бросались в глаза заголовки и фразы, что Загитова едет в Милан в роли лидера нашей сборной. Это немного сбивало. Я вспомнила Женю Медведеву, которая рассказывала, как непросто ей было справляться с таким давлением. Женя из-за травмы пропускает этот чемпионат. И я желаю ей здоровья и скорейшего восстановления.