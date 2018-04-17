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17.04.2018 04:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Взят под стражу остававшийся на свободе член "приморской банды"

Текст: Ольга Журман

Удовлетворено ходатайство гособвинения об ужесточении меры пресечения фигуранту уголовного дела "приморской банды", передает Интерфакс из зала суда.

Фото: РИА Новости /Виталий Аньков
В Приморье присяжные вынесли вердикт "приморской банде"

На прошлой неделе в краевом суде присяжные вынесли обвинительный вердикт в ходе уже третьего рассмотрения дела банды, известной убийствами сотрудников правоохранительных органов, кражами и разбоями. Присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Кировского района Приморья в сентябре 2009 года. В ходе заседания суда была изменена мера пресечения Вадиму Ковтуну на содержание под стражей.

По мнению судьи, Ковтун надлежащим образом соблюдал условия подписки о невыезде, но поскольку присяжные вынесли по уголовному делу обвинительный вердикт, это стало основанием и для ареста Ковтуна.

Под стражей содержатся и все остальные подсудимые, члены банды - Алексей Никитин, Александр Ковтун, Владимир Илютиков, Максим Кириллов.

Напомним, летом 2016 года на втором судебном процессе присяжные оправдали подсудимых, после чего Никитина и Вадима Ковтуна освободили в зале суда. Трое других - Алексей Ковтун, Илютиков и Кириллов - оставались под стражей, поскольку отбывали наказание по другим эпизодам, за которые они ранее были осуждены.

Гособвинение попросило арестовать фигуранта дела "приморской банды"

В конце 2016 года Верховный суд РФ отправил дело на новое, третье рассмотрение.

Банда действовала в Приморском крае в 2009 году. Первый судебный процесс с участием присяжных начался в 2013 году. Подсудимые были приговорены к различным срокам - от 22 лет заключения до пожизненного лишения свободы. Весной 2015 года они обжаловали приговор. В мае того же года Верховный суд РФ смягчил наказание всем фигурантам, но вернул на повторное рассмотрение эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек. И вот 10 апреля состоялся еще один процесс.

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