В минздраве рассказали о состоянии пострадавших в школе Башкирии

Состояние пострадавших в школе Стерлитамака оценивается как средней степени тяжести, прокомментировали в пресс-службе минздрава РБ. Все четверо сейчас находятся в больнице.

Напомним, сегодня утром ЧП произошло в одной из школ Стерлитамака. 17-летний ученик девятого класса во время урока информатики порезал ножом руку однокласснице, затем нанес раны учительнице. После этого подросток разлил горючее вещество и поджег класс. Также нападавший нанес раны и самому себе. Когда сработала пожарная сигнализация, одна из школьниц выпрыгнула с окна второго этажа. Непосредственно от огня никто не пострадал.

По данному факту возбуждено два уголовных дела. Создана следственно-оперативная группа из числа следователей и сотрудников МВД по Республике Башкортостан. В настоящее время изымается документация по профилактической работе и должностные инструкции ответственных лиц