Пострадавшую во время нападения в школе Башкирии учительницу наградят

Пострадавшую во время поножовщины в школе в Стерлитамаке учительницу информатики Екатерину Першину представят к награде. Об этом "РГ" рассказала уполномоченная по правам ребенка в РБ Милана Скоробогатова.

- Есть такая инициатива - отметить педагога наградой. Какой именно - пока решение не принято. Представление подаст региональное министерство образования. Считаю, что это правильно. Женщина вела себя достойно, хотела остановить зачинщика нападения, пыталась оградить его от других учеников и предотвратить трагедию, - отметила детский омбудсмен.

Напомним, что ЧП произошло вчера утром в стерлитамакской школе №1. 17-летний ученик набросился во время урока на двух одноклассниц с ножом. Учитель попыталась остановить его, но тоже получила травмы. После этого несовершеннолетний устроил поджог и ранил самого себя.

Все четверо пострадавших сейчас находятся в больнице. Их состояние оценивается как средней тяжести.

По факту происшествия возбуждено два уголовных дела.