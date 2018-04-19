Задержан вице-мэр Сочи Юрий Паламарчук

На Кубани продолжаются громкие аресты высокопоставленных чиновников, связанные с превышением должностных полномочий. Накануне были взяты под стражу главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок и первый заместитель мэра Сочи Мугдин Чермит, а сегодня стало известно о задержании еще одного сочинского вице-мэра - Юрия Паламарчука.

Информация об этом в четверг вечером появилась на официальном сайте СКР.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Юрий Паламарчук подозревается в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ). Арест чиновника связан с выявленными нарушениями в организации по уборке города, где он является председателем совета директоров. По версии следствия, зная о наличии кредиторской задолженности и убытках акционерного общества, он заключил с ним договоры на оказание услуг, причем по завышенной стоимости. Разница между тарифами при этом составила свыше 115 миллионов рублей.

- Мужчина задержан при активном содействии УФСБ по Краснодарскому краю, - говорится в информации пресс-службы краевого управления СКР. - Проводятся обысковые мероприятия по его месту работы и месту жительства, а также необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.