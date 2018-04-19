Новости

На МЦК поезда идут с увеличенными интервалами 18:55
Участие в ЯМЭФ Британии и Украины стало неожиданностью для организаторов 18:45
Начальник Генштаба РФ встретился с главкомом войск НАТО в Европе 18:26
Ирак готов передать России детей, чьи матери содержатся в тюрьмах 18:26
Задержан вице-мэр Сочи Юрий Паламарчук 18:12
МИД РФ назвал истинную цель удара западной коалиции в Сирии 18:10
Москва и Минск прорабатывают порядок пересечения границы иностранцами 18:10
Двое членов экипажа судна "Норд" покинули Украину 18:10
В Севастополе найдены немецкие артиллерийские снаряды 17:53
Операторы связи с 1 октября начнут хранить информацию за 30 суток 17:50
Си Цзиньпин: Необходимо объективно расследовать "химатаку" в САР 17:50
Путин поздравил с избранием нового лидера Кубы Мигеля Диас-Канеля 17:45
Ярославский блогер установил мировой рекорд на Северном Полюсе 17:43
В Москве арестовали бывшего топ-менеджера "Росгосстраха" 17:32
Полиция Италии задержала 22 человека за связи с "Коза нострой" 17:30
Вышел новый трейлер "Дэдпула 2" - с шутками про Marvel и DC 17:25
Костромской вор решил стать полицейским и получил срок 17:23
В Китае пять человек осудили за торговлю телами покойников 17:20
Преемником Рауля Кастро стал Мигель Диас-Канель 17:20
В Китае запустили самую крупную в мире установку по очистке воздуха 17:18
Президент Молдавии подарил Лукашенко сотни литров домашнего вина и орехи 17:10
В Заполярье два торговых центра закрыли из-за нарушений 17:08
Найденный в Заполярье штурмовик Ил-2 отправится на авиашоу в Германию 16:59
Опубликовано видео задержания подозреваемых в терроризме в Петербурге 16:59
У американского ремейка "Майора" Юрий Быкова не будет продолжения 16:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делает зенитный комплекс "Антей-2500" одним из лучших в мире
Что делает зенитный комплекс "Антей-2500" одним из лучших в мире
Армия бывшей советской республики вошла в список сильнейших в мире
Армия бывшей советской республики вошла в список сильнейших в мире
5 основных афер с банковскими картами: как не стать жертвой мошенников
5 основных афер с банковскими картами: как не стать жертвой мошенников
19.04.2018 18:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержан вице-мэр Сочи Юрий Паламарчук

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

На Кубани продолжаются громкие аресты высокопоставленных чиновников, связанные с превышением должностных полномочий. Накануне были взяты под стражу главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок и первый заместитель мэра Сочи Мугдин Чермит, а сегодня стало известно о задержании еще одного сочинского вице-мэра - Юрия Паламарчука.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Стали известны подробности ареста чиновников Сочи и Краснодара

Информация об этом в четверг вечером появилась на официальном сайте СКР.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Юрий Паламарчук подозревается в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ). Арест чиновника связан с выявленными нарушениями в организации по уборке города, где он является председателем совета директоров. По версии следствия, зная о наличии кредиторской задолженности и убытках акционерного общества, он заключил с ним договоры на оказание услуг, причем по завышенной стоимости. Разница между тарифами при этом составила свыше 115 миллионов рублей.  

- Мужчина задержан при активном содействии УФСБ по Краснодарскому краю, - говорится в информации пресс-службы краевого управления СКР. - Проводятся обысковые мероприятия по его месту работы и месту жительства, а также необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.    

Главное сегодня

Преемником Рауля Кастро стал Мигель Диас-Канель
Как упавшие в Сирии "умные" ракеты Трампа помогут России
В Госдуму внесен законопроект об использовании маткапитала на дачу
Отец мальчика из Думы готов опровергнуть применение химоружия
Forbes назвал богатейших бизнесменов России