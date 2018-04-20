В Башкирии суд арестовал напавшего на школу подростка

Стерлитамакский городской суд сегодня удовлетворил ходатайство следственных органов об аресте девятиклассника, совершившего нападение на одноклассниц и педагога во время занятий в школе.

Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе суда.

Срок ареста - два месяца. При этом, как отметили в судебном ведомстве, у обвиняемого есть время обжаловать данное решение.

Напомним, утром 18 апреля 17-летний школьник во время урока информатики напал с ножом двух своих одноклассниц и учительницу. После этого подросток устроил поджог, а потом ранил себя. Всех четверых, включая зачинщика, доставили в больницу.