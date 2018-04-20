Выпрыгнувшего из горящего ТЦ мальчика выписали из больницы в Кемерове

11-летний мальчик, выпрыгнувший из окна, спасаясь от пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", выписался из больницы.

- Мальчик выписан домой сегодня, его состояние врачи характеризуют как удовлетворительное, он может самостоятельно ходить и сидеть, - рассказала "РГ" представитель пресс-службы Областной детской клинической больницы Анна Стоянова. - Наблюдаться он будет в поликлинике, а в конце мая начнет повторный реабилитационный курс в нашем отделении восстановительного лечения - центре "Золотая рыбка".

Как писала "РГ", во время пожара 25 марта мальчик прыгнул с четвертого этажа, в результате чего получил множественные травмы, в том числе, перелом костей таза, и двое суток был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. До сегодняшнего дня пострадавший находился в детской больниц. Рядом с ним постоянно находились его бабушки. Одна из них станет опекуном несовершеннолетнего. Родители и младшая сестра мальчика погибли во время пожара.

Другой пострадавший - 18-летний молодой человек, который тоже выпрыгнул из окна четвертого этажа ТРЦ, находится в Областной клинической больнице скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского. По информации сотрудников медучреждения, его также готовят к выписке.

Жертвами трагедии в "Зимней вишне" стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. В результате пожара пострадали 79 человек, включая 27 детей. Расследование уголовного дела, по которому в качестве обвиняемых проходит восемь человек, продолжается.