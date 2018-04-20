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20.04.2018 10:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани возбуждено 64 уголовных дела по проблемам дольщиков

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
В Генеральной прокуратуре России сообщили подробности громких арестов чиновников администраций Сочи и Краснодара, связанных с подозрением их в превышении должностных полномочий в сфере долевого строительства. По данным ведомства, в течение двух дней почти 500 сотрудников силовых структур провели 97 обысков по этим делам и задержали 15 человек.

Среди них, как уже сообщалось, первый вице-мэр Сочи Мугдин Чермит и главный архитектор столицы края Юрий Мазурок.

В информации, размещенной на официальном сайте ведомства, Управлением Генпрокуратуры РФ В ЮФО и прокуратурой региона проведен "комплекс совместных мероприятий, нацеленных на восстановление прав граждан, чьи денежные средства были привлечены для строительства на территории Краснодарского края многоквартирных домов, строительство которых в установленные сроки не завершено".

Фото: Владимир Аносов/РГ
Стали известны подробности ареста чиновников Сочи и Краснодара

Во время масштабной проверки (она началась после совещания в Краснодаре по проблемам обманутых дольщиков в ноябре прошлого года с участием губернатора Вениамина Кондратьева и заместителя Генпрокурора РФ Андрея Кикотя) было выявлено 116 фактов уголовно наказуемых деяний, ранее не зарегистрированных и не получивших оценки. К марту 2018 года по ним возбуждено 64 уголовных дела, из которых почти 80 процентов совершено застройщиками и связано с мошенничеством, остальные - касались превышения и злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками муниципалитетов, служебного подлога.

В рамках этих уголовных дел 17-18 апреля в Краснодаре и Сочи проведено 97 обысков, задержаны 15 лиц. В них было задействовано около 500 сотрудников правоохранительных органов, в том числе управления ФСБ России по краю, ГУ МВД России по краю, СУ СК России по краю и ГУ Росгвардии по краю.

Другие имена арестованных чиновников пока не называются.

"Для меня не стали новостью сегодняшние задержания муниципальных чиновников. Не раз призывал коллег перестать потворствовать "самостройщикам" и тем, кто пытается обмануть дольщиков. В вопросах борьбы с незаконным строительством власть должна быть сильной и бескомпромиссной", - прокомментировал ситуацию в своем микроблоге в Twitter глава края Вениамин Кондратьев. 

Тем временем

Первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко на своей странице в Facebook сообщил, что следующие проверки, посвященные проблеме самостроев, пройдут в Анапе. "Хотел бы обратить внимание руководства Анапы и правоохранителей на деятельность городского департамента архитектуры. На следующей неделе прокуратура и Госстройнадзор проверят сразу три эпизода с явным нарушением законодательства", - написал он.

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