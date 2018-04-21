Гибель девочки во время урагана попала на видео

В Москве началась доследственная проверка после гибели девочки-подростка во время урагана, сообщили в пресс-службе городского ГСУ СК.

Трагедия произошла на севере столицы. Как выяснили следователи, на двух девочек упал павильон для мусорных баков. Обе пострадавшие оказались в больнице, но спасти одну из них не удалось. На YouTube недавно появилось видео с камер уличного наблюдения: по одной из версий, на них попал момент падения металлической конструкции на девочек.

Ранее доследственная проверка началась в Подмосковье по факту гибели 36-летнего мужчины в окрестностях Мытищ. На него упал сорванный ветром строительный вагончик.