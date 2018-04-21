Москву накрыла вторая волна урагана

Вторая волна сегодняшнего урагана в Москве в основном ударила по Троицкому и Новомосковскому административным округам. По словам мэра Сергея Собянина, было обесточено около 50 трансформаторов на электроподстанциях. Их работа будет восстановлена в течение двух часов, заявил глава города.

А в Подмосковье частично обесточенными оказались 48 населенных пунктов, сообщили в пресс-службе губернатора. Без света остаются порядка 13 тысяч жителей Одинцовского района, Рузы и Наро-Фоминска. Повалено более 60 деревьев. Как и в Москве, специальные службы вышли на ликвидацию последствий урагана.

Напомним, что в Москве металлическая конструкция, сорванная ураганом, смертельно травмировала девочку-подростка. А в подмосковных Мытищах при похожих обстоятельствах погиб мужчина. В Москве травмы получили 17 человек, власти Подмосковья сообщают о трех пострадавших в Люберцах и Лыткарине.