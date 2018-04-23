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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае сняли введенный из-за паводка режим ЧС

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Алтайском крае 23 апреля в связи со стабилизацией паводковой обстановки сняли режим ЧС, введенный в регионе 27 марта текущего года. Спасательные службы перешли на повседневный режим работы.

- Всего в с 23 марта, когда начались первые подтопления, в крае в зоне паводка оказалось 38 муниципальных образования, где было подтоплено более трех тысяч жилых домов и свыше восьми тысяч приусадебных участков, - рассказали "РГ" в ГУ МЧС по Алтайскому краю. - В ликвидации последствий половодья участвовали почти 1,5 тысячи человек, свыше 500 единиц техники и более 50 плавсредств. На подтопленных территориях до сих пор работают спасатели МЧС России, работники служб территориальной подсистемы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации. За это время адресная помощь была оказана примерно трем с половиной тысячам человек.

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По оценке правительства Алтайского края, весенний паводок нанес ущерб более 21 тысяче жителей в 217 населенных пунктах. "Пакет документов на получение помощи для пострадавших уже предоставлен в федеральные ведомства", - отметили в региональном правительстве.

Также Алтайский край направил обращение в минсельхоз РФ для оказания помощи жителям, у которых погиб скот. Пакет документов о выделении ресурсов на ремонт дорог и мостов предоставлен в Минтранс РФ и Росавтодор.

По данным Министерства сельского хозяйства Алтайского края, ущерб, нанесенный весенним паводком сельскохозяйственной отрасли региона, оценивается в 26 миллионов рублей. Такой урон стихия нанесла 11 сельхозпредприятиям и 223 ЛПХ.

Также от паводка пострадали 76 объектов дорожной инфраструктуры. По словам начальника Алтайавтодора Василия Мотуза, для полного восстановления всех этих объектов региону необходимо около 800 миллионов рублей. На устранение наиболее серьезных последствий паводка уже направлено более 50 миллионов рублей.

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