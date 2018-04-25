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25.04.2018 12:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В РФ разработают законы против бегства пьяных водителей с места ДТП

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Конституционный суд РФ не разрешил признавать пьяными водителей, оставивших место ДТП, на основании косвенных доказательств. В то же время сложившаяся правоприменительная практика, когда "беглец" отказывается в более выгодном положении, чем участник аварии, который остался на месте происшествия, должна быть изменена.
Фото: depositphotos.com
ВС РФ: Суд должен отличать истинного виновника ДТП от "двойника"

С запросом о проверке конституционности пункта 2 примечания к статье 264 УК РФ обратился Ивановский областной суд, в производстве которого находится дело Сергея Журавлева. Трагическая история, приведшая ее участников в конце концов на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге, началась три года назад. В ночь с 21 на 22 марта 2015 года - то есть с субботы на воскресенье - Сергей Журавлев "отдыхал" в большой компании сначала в ресторане, а затем в ночном клубе. Около шести утра решили расходиться, а точнее, разъезжаться - в свой BMW X5 нигде официально не работающий Журавлев посадил пять пассажиров и хотел доставить их по домам. На очередном повороте 30-летний мужчина не справился с управлением, автомобиль перевернулся и две девушки погибли. Водитель с места происшествия скрылся.  В полицию он пришел сам спустя год, а на суде заявил, что скоростной режим в то злополучное утро не нарушал и был трезвым.

По мнению КС, такой подход нарушает принцип равенства перед законом и судом, декларированный в статье 19 Конституции РФ. При этом, согласно решению суда, действующая практика сохранится в течение года. Если же федеральный законодатель не внесет соответствующих изменений, примечание 2 к статье 264 УК РФ утратит силу, то есть опьянение перестанет быть отягчающим обстоятельством. А поскольку действующие законы не позволяют ухудшать положение граждан во взаимоотношениях с государством - а при таком исходе они становятся менее защищенными от пьяных водителей - решение обязательно будет принято в течение года.  

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