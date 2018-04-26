В Петербурге искусствовед Баснер взыскала 2,2 недополученных миллиона

Санкт-Петербургский городской суд принял решение возместить 2 миллиона 259 тысяч рублей искусствоведу Елене Баснер. Она не получила эти средства из-за обвинений в мошенничестве и после оправдательного вердикта потребовала компенсации.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Санкт-Петербурга, изначально искусствовед обратилась в Дзержинский районный суд с иском о возмещении имущественного вреда в размере 1 миллиона 581 тысячи рублей.

Баснер разъяснила суду, что с февраля 2014-го и до конца января 2015-го года она находилась под домашним арестом и не могла выполнять рабочие обязанности консультанта финского аукционного дома. Соглашение с аукционным домом было рассчитано на год, искусствовед ежемесячно должна была получать пять тысяч евро. В конце августа 2014-го года искусствовед сама предложила расторгнуть это соглашение в связи с тем, что под домашним арестом она не может выполнять свои обязательства перед аукционным домом.

Дзержинский районный суд пришел к выводу, что денежные взаимоотношения Баснер с аукционным домом никак не связаны с тем, что в тот период искусствовед проходила обвиняемой по уголовному делу и отказал ей в удовлетворении требований. А Санкт-Петербургский городской суд, где это решение обжаловалось, наоборот, счел их обоснованными и повысил размер компенсации до 2 миллионов 259 тысяч рублей исходя из повысившегося курса европейской валюты.

История о том, как всемирно известный искусствовед Елена Баснер оказалась под пристальным вниманием правоохранительных органов, началась в 2009-м году. При посредничестве Баснер коллекционер Андрей Васильев купил поддельную картину художника Бориса Григорьева, за нее было заплачено 250 тысяч долларов. Когда Васильев вывез картину в Москву, произошел конфуз: оказалось, что в эти же дни в столице выставляется подлинник. Проведенная экспертиза подтвердила, что картина, приобретенная коллекционером, написана много позже и другим человеком.

Васильев обратился в полицию, в Следственный комитет. Главным образом он адресовал свои претензии к Баснер, которая при продаже картины выступила экспертом. В отношении искусствоведа возбудили уголовное дело о мошенничестве.

В 2016-м году Дзержинский районный суд оправдал искусствоведа, из вердикта следует, что искусствовед ошиблась, но состава преступления здесь нет.