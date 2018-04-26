Суд отказал прокуратуре и оставил банкирше оправдательный приговор

Мосгорсуд рассмотрел ходатайство прокуратуры об отмене оправдательного приговора бывшему вице-президенту Росбанка Тамаре Поляницыной по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Руководитель пресс-службы суда Ульяна Солопова сообщила информагентству РАПСИ, что таким образом было отклонено апелляционное представление стороны обвинения с требованием отменить оправдательный приговор.

По данным следствия, Поляницына и экс- председатель правления кредитной организации Владимир Голубков получили 1,2 миллиона долларов от двух предпринимателей, чья компания должна была банку 67 миллионов долларов. Но Басманный суд Москвы в связи с отсутствием в действиях Поляницыной состава преступления полностью оправдал ее. Дело о коммерческом подкупе против Голубкова было прекращено также с формулировкой "за отсутствием состава преступления".

Голубков и Поляницына оказались в центре коррупционного скандала в мае 2013 года. Тогда на сайте МВД появилась видеозапись, на которой видно как сотрудники СОБРа ворвались в головной офис Росбанка и обнаружили в кабинете Голубкова 5 миллионов рублей. По версии следствия, это часть денег, которые Голубков вымогал у заемщика (всего, как подозревало следствие, Голубков требовал с клиента 1,5 млн долларов за пролонгацию кредитного договора, уменьшение процентной ставки и суммы ежемесячных платежей). Поляницыну следствие сочло посредником.

В следственном изоляторе Голубков провел год. Его отпустили в мае 2014 г. под подписку о невыезде, когда закончился предельный срок содержания под стражей.