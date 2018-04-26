Суд отказал прокуратуре и оставил банкирше оправдательный приговор

Новости

Антиутопия Стивена Кинга "Долгая прогулка" будет экранизирована 16:07
Лавров обсудит с коллегами из Турции и Ирана ситуацию в Сирии 15:55
Переговоры РФ и Беларуси по молочному рынку перенесены 15:53
Костромской СК начал проверку гибели детей при пожаре 15:49
Польские туристы на оленях проехали Якутию, чтобы пожениться 15:26
В Беларуси отдали дань памяти жертвам чернобыльской аварии 15:20
Песков рассказал о двуликости Лондона 15:20
На Алтае совершил аварийную посадку вертолет Ми-8 15:20
СМИ: На Украине отменили термин "вуз" 15:18
Варум отказалась от песни "Зимняя вишня" из-за пожара в Кемерове 15:15
Песков призвал не драматизировать проблемы блокировки Telegram 15:10
В Екатеринбурге осужден участник "банды велосипедистов" 15:02
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне 14:58
В Архангельске завели дело о нападении обезьяны на ребенка 14:55
Кремль порекомендовал власти и оппозиции Армении прийти к компромиссу 14:55
В Краснодаре медики спасли жизнь ребенку с редким заболеванием 14:53
Двух петербуржцев арестовали за аферу на 725 тысяч долларов 14:48
Именем известного адвоката Плевако назвали самолет 14:41
В Ненецком АО ввели штрафы за выезд на зимники 14:40
Брэд Питт снимет кино о секс-скандале с Харви Вайнштейном 14:38
В Дагестане активисты ОНФ обнаружили школу без окон 14:31
В Казани назвали срок закрытия старейшего рынка 14:26
Немецкий бизнес ждет от Меркель защиты от антироссийских санкций 14:08
"Вашингтон" - "Питтсбург". Онлайн-трансляция матча Кубка Стэнли 14:08
Принц Уильям станет шафером на свадьбе своего брата 14:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: В США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III
Видео: В США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III
В России отменят популярные сберкнижки
В России отменят популярные сберкнижки
"Вашингтон" - "Питтсбург". Онлайн-трансляция матча Кубка Стэнли
"Вашингтон" - "Питтсбург". Онлайн-трансляция матча Кубка Стэнли
26.04.2018 14:15
Рубрика: Происшествия

Суд отказал прокуратуре и оставил банкирше оправдательный приговор

Текст: Владимир Полетаев
Мосгорсуд рассмотрел ходатайство прокуратуры об отмене оправдательного приговора бывшему вице-президенту Росбанка Тамаре Поляницыной по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

Руководитель пресс-службы суда Ульяна Солопова сообщила информагентству РАПСИ, что таким образом было отклонено апелляционное представление стороны обвинения с требованием отменить оправдательный приговор.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области/ТАСС
Обвиняемого по делу "Зимней вишни" пожарного суд оставил под арестом

По данным следствия, Поляницына и экс- председатель правления кредитной организации Владимир Голубков получили 1,2 миллиона долларов  от двух предпринимателей, чья компания должна была банку 67 миллионов долларов. Но Басманный суд Москвы в связи с отсутствием в действиях Поляницыной состава преступления полностью оправдал ее. Дело о коммерческом подкупе против Голубкова было прекращено также с формулировкой  "за отсутствием состава преступления".

Голубков и Поляницына оказались в центре коррупционного скандала в мае 2013 года. Тогда на сайте МВД появилась видеозапись, на которой видно как сотрудники СОБРа ворвались в головной офис Росбанка и обнаружили в кабинете Голубкова 5 миллионов рублей. По версии следствия, это часть денег, которые Голубков вымогал у заемщика (всего, как подозревало следствие, Голубков требовал с клиента 1,5 млн долларов за пролонгацию кредитного договора, уменьшение процентной ставки и суммы ежемесячных платежей). Поляницыну следствие сочло посредником.

В следственном изоляторе Голубков провел год. Его отпустили в мае 2014 г. под подписку о невыезде, когда закончился предельный срок содержания под стражей. 

Главное сегодня

Песков ответил критикам МЧС
Новые системы ПВО заметили на российской авиабазе в Сирии
Обвиняемого по делу "Зимней вишни" пожарного суд оставил под арестом
Песков призвал не драматизировать проблемы блокировки Telegram
Умер актер из "Сватов" Олег Треповский