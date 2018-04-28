Мать напавшего на башкирскую школу подростка рассказала о его травле

Мать девятиклассника, устроившего поножовщину в стерлитамакской школе, рассказала журналистам, что одноклассники травили подростка из-за болезни, а психолог и учителя не могли справиться с ситуацией.

"Ребенка постоянно травили его одноклассники, когда узнали, что он плохо слышит. Мы хотели заказать ему специальный слуховой аппарат, но он отказался его носить, чтобы травли было меньше. Сын рассказывал, как издевались над ним дети - могли подойти сзади и начать говорить шепотом, а потом резко кричали ему в ухо. При этом все смеялись, а он не мог им ничего ответить, не умеет драться. Мы сигнализировали об этих ситуациях в школу, но дальше разговоров дело не шло", - рассказала мама подростка, сообщает РИА Новости.

По словам женщины, свои переживания он описывал в дневнике. Психолог, прочтя записи, сделал вывод: ребенок пошел на этот поступок, потому что очень долго копил переживания, и в один день какое-то обидное слово стало последней каплей.

Напомним, ученик девятого класса стерлитамакской школы № 1 утром 18 апреля напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. Всего пострадали четверо: учительница, две девочки и сам зачинщик. Пострадавшие находились в реанимации, спустя несколько дней были переведены в общие палаты.

Сейчас подросток находится под арестом.