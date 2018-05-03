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03.05.2018 10:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК назначил новые экспертизы по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Следственный комитет назначил новые экспертизы по уголовному делу о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Об этом со ссылкой на пресс-службу СКР сообщает ТАСС.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Среди дополнительных экспертиз - специальная пожарно-техническая и фоноскопическая экспертизы, а также экспертиза по изъятым видеозаписям, уточнили в ведомстве. К их проведению привлечены ведущие экспертные учреждения Москвы, Санкт-Петербурга и Омска.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 60 человек, большинство из них - дети. В рамках расследования были задержаны восемь человек.

По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание, возникшее из-за перегрузки светильника.

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