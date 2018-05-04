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04.05.2018 10:45
Рубрика: В мире

Взрывы на военном арсенале в Харьковской области прекратились

Текст: Александр Саможнев
Взрывы на военном арсенале в Балаклее Харьковской области после пожара прекратились, возобновлено движение на железной дороге в районе инцидента, сообщила Госслужба Украины по ЧС.

"Взрывов не наблюдается. Продолжаются мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Движение железнодорожного транспорта на станции "Балаклея" восстановлено", - говорится в сообщении ведомства.

Пожар на складе боеприпасов в Балаклее нанес Украине ущерб в $1 млрд

По данным Госслужбы по ЧС, в целях безопасности в 10-километровой зоне вокруг Балаклеи временно введены ограничения на проезд автотранспорта, а также на использование воздушного пространства в радиусе 30 километров и высотой шесть километров.

Ранее министерство обороны Украины информировало о возгорании на технической территории 65-го арсенала, где проводились работы по разминированию снарядов после крупного пожара в 2017 году. В этой связи были приняты меры для  эвакуации населения и блокирования движения автотранспорта.

Это уже второй сильный пожар за последние четырнадцать месяцев на военных складах. Власти обещали найти виновных и принять меры для недопущения ЧП в будущем. Несмотря на громкие заявления, "российского следа" в прошлогоднем пожаре не нашли. О виновных среди украинских военных ничего не сообщалось. Не были приняты дополнительные меры безопасности. Безнаказанность привела к повторному происшествию на военных арсеналах.

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